 

“Сногсшибательная”, “Девушка с другой планеты”. Вера Брежнева снялась в откровенном наряде

19.10.2021, 8:18, Новости дня
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“Давно не было красивых фото в ленте. И когда ты чувствуешь себя переваренным шпинатом, особенно хочется такие фото выставлять. Самомотивация на время акклиматизации”, – подписала снимок 39-летняя певица.

Меньше чем за 10 минут ее пост набрал больше 6 тыс. лайков.

“Сногсшибательная”, – написала vakarchuk_alina.

“Ног нет, минус”, – возмутился gyperhell_.

“Девушка с другой планеты”, – прокомментировал zamyslovskiiviktor.

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A post shared by Vera Brezhneva (@ververa)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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