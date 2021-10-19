Отец года: Мужчина из Китая не смог получить лекарство для своего больного ребенка, но нашел выход и сделал его сам

Мужчина из Китая организовал собственную лабораторию, где он разрабатывает лекарственный препарат, который даст шанс его смертельно больному сыну. Сюй Вэй приступил к самостоятельному изучению фармакологии не прост так. Отец решил спасти сына, которому совсем недавно исполнилось два года.

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Мальчик родился с патологией, которая не дает прожить более десяти лет. Об этом рассказывает издание South China Morning Pos.

Речь идет о заболевании Менкеса – патология связанная с отклонением в генах. Болеющие им люди подвергаются нарушенному обмену меди, ввиду чего у них развиваются серьезные заболевания нервной системы.

Фото Weibo

Малыш ежедневно нуждается в приеме специальных препаратов, которые купить достаточно сложно. Поставку лекарства из Америки в Китай прекратили в виду коронавируса.

Фото Weibo

Молодой отец решил изобрести спасительный препарат в домашней лаборатории.

Он приобрел оборудование, стал посещать курсы по химии и фармакологии, чтобы уметь не только делать медикаменты, но и тестировать их.

Фото Weibo

«К сожалению, я не имел возможности учиться в университете, но это вовсе не значит, что я не могу получить знания сейчас. Я очень люблю сына и мечтаю спасти его. Я предприму все возможное, чтобы он выздоровел. Уверен, что не бывает безвыходных ситуаций. Я просто буду делать то, что делаю».