«Полексит» и очередной «особый путь»

Решение Конституционного трибунала Польши о верховенстве польского права ставит под вопрос членство в Евросоюзе одной из самых еврооптимистичных стран ЕС.

Подавляющее большинство поляков положительно воспринимает Европейский союз. Cогласно опросу Kantar, проведенному по заказу телеканала TVN в начале октября 2021 года, 65% респондентов оценивает членство Польши в Союзе как «определенно хорошо» и еще 25% — «скорее хорошо». Негативно к нахождению в ЕС относятся лишь 6% опрошенных. Это повторяет тренд последних лет: несмотря на мигрантские и иные кризисы, около 85–90% поляков стабильно высказывается за членство в союзе.

Тем нелогичнее выглядят для стороннего наблюдателя многотысячные демонстрации в поддержку сохранения членства страны в Евросоюзе. Акции «Остаемся в ЕС», инициированные оппозицией, прошли 9–10 октября в большинстве крупных городов Польши. Только в Варшаве 10 октября на улицы вышло около 100 тысяч человек.

Часть ответа кроется в фактическом начале избирательной кампании — 2024, которая оказалась запущена с момента возвращения в Польшу в июле 2021 года бывшего главы Европейского совета и Европейской народной партии, экс-премьера Польши Дональда Туска. Заново возглавивший «Гражданскую платформу» политик вызывает тревогу у вице-премьера и главы «Права и справедливости» (ПиС) Ярослава Качиньского и его соратников: подчеркнутая проевропейскость оппозиции может оттянуть от ПиС часть умеренных избирателей, переживающих за усиление контроля власти над судебной системой.

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Непосредственным поводом для нынешних протестов стало решение Конституционного трибунала, с реформы которого в 2016 году и назначения лояльных властям судей начались трения между властями Польши и Брюсселем. 7 октября трибунал опубликовал решение о примате положений конституции Польши над европейским правом, принятое голосами 12 из 14 судей. Суд также заявил, что ряд законов и некоторые судебные постановления ЕС противоречат конституции Польши. Трибунал отреагировал на запрос премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, который в марте 2021 года поинтересовался, могут ли органы ЕС повернуть вспять реформу судебной власти. Тогда же, в марте, было опубликовано решение Суда Европейского союза о том, что процедура назначения судей в Верховном суде Польши (следующий шаг реформы) может нарушать европейское законодательство. «Право и справедливость» утверждает, что Брюссель не имеет право останавливать правительство в реформе морально устаревшей судебной системы, в которой осталось множество пережитков «со времен социалистического строя». Однако в европейских институтах хорошо помнят, что

именно с «косметических» реформ судебной власти начинались откаты от демократии в ряде стран — от соседней Беларуси в 1994-м до члена ЕС Венгрии в 2010-м.

Европейская комиссия жестко отреагировала на октябрьское решение Конституционного трибунала Польши. «Мы впервые видим вердикт, вынесенный против договоров [ЕС]», — пояснил 8 октября еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндер. Он пообещал детальный правовой анализ принятого решения и подчеркнул верховенство решений европейских судов, в том числе Европейского трибунала, над судами-членами. При этом комиссар подчеркнул, что о полексите утверждать еще рано и речь лишь о юридическом споре. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен пояснила о том, что использует все доступные ей инструменты, чтобы удержать верховенство законов ЕС во всех странах Союза, в том числе в Польше.

Оппозиция — как правоцентристская «Гражданская коалиция», так и партии и движения из левого спектра — увидела в решении трибунала возможность заявить об инициировании властями выхода из Евросоюза. «Нынешние власти в Польше — антиевропейские или как минимум чрезвычайно евроскептичные. Я не сомневаюсь, что выход из Европейского союза является частью стратегического мышления Ярослава Качиньского. Я уже много месяцев остерегаю поляков перед возможностью «полэксита», и это начинает сбываться», — сказал Дональд Туск 8 октября в интервью телеканалу TVN.

По данным опроса Института социальных и рыночных исследований (IBRIS), около 43% поляков опасается, что вердикт трибунала может вызвать полексит, 45% считает иначе.

При этом среди первых преобладают сторонники оппозиции, а среди вторых — действующей власти.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал утверждение о возможном выходе страны из Евросоюза абсурдным и «фейк ньюс». «Мы же не обсуждаем, существует ли лохнесское чудовище. Точно так же не имеет смысла и некий полексит», — пояснил 14 октября в Сейме Моравецкий. Он также лично атаковал Дональда Туска, назвав его раздутый европоцентризм причиной кризиса ЕС и выхода из союза Великобритании. «Нужно признать, что господин Туск несется по жизни как ураган, разрушая все на своем пути. Сначала он разрушил государственные финансы Польши и сбежал в Брюссель. Затем он довел Евросоюз до миграционного кризиса и брексита и снова сбежал — в Польшу. Боюсь даже подумать, какие разрушения могли бы ожидать нас сейчас», — добавил политик.

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Если слова Моравецкого были рассчитаны на мгновенный пиар-эффект, то у председателя «Права и справедливости», вице-премьера Ярослава Качиньского есть более аргументированное пояснение действий его сторонников. Еще 15 сентября в интервью информационному агентству РАР он назвал утверждение о возможном выходе Польши из ЕС «неоднократно используемой против нас выдумкой пропаганды». «Мы однозначно видим будущее Польши в Европейском Союзе. […Однако] в Союзе нарушается правило равноправия государств. Наблюдается также тенденция инструментализировать ЕС наиболее сильными его членами, в частности — Германией. Именно этому мы должны противостоять».

Использование Германии в качестве символа несправедливости со стороны Евросоюза рассчитано не на уходящую с поста канцлера Ангелу Меркель, а на электорат ПиС. С возвратом на политическую сцену в июле 2021 года Дональда Туска ожили забытые за последние 6 лет обвинения в «пронемецкости» главных политических оппонентов Ярослава Качиньского. Во времена правления «Гражданской платформы» в 2008–2015 гг. ее оппоненты называли лидера партии Туска политическим вассалом Германии. Политтехнологи ПиС еще в 2005 г. запустили в оборот словосочетание «дедушка из Вермахта» — дед Туска Юзеф долгое время сотрудничал с польской разведкой в оккупированном Гданьске, был насильственно выселен из дома, но в 1944 году на короткое время (по одной версии, принудительно, по другой — добровольно) оказался в Вермахте на четыре месяца. Все это время, критикуя Евросоюз, ПиС и лично Ярослав Качиньский делают упор на желание Германии «рулить остальными народами» — намекая, что в случае нахождения у власти продолжительное время Дональд Туск преподнесет ФРГ польский суверенитет в виде долгожданного подарка.

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Несмотря на то что противостояние на линии Качиньский — Туск является основным в нынешней волне протестов, еще одним значимым их участников являются партии левого спектра. После нескольких лет отсутствия в парламенте левые пытаются набрать политические очки. Переговоры о вступлении в ЕС, завершившиеся официальным членством в 2004 году, Польша вела во время правления Александра Квасьневского, последнего значимого представителя «посткоммунистов» в эшелонах власти. Поэтому они обеспечили значительную часть явки на инициированную Дональдом Туском акцию в защиту членства Польши в союзе.

Решение Конституционного трибунала — не единственный сигнал со стороны польских властей о своем «особом» положении в ЕС. Представители правящей коалиции в отдельных регионах Польши экспериментируют с другими способами не подчиняться принятым союзом правилам — например, за счет создания «зон, свободных от идеологии ЛГБТ». В отличие от российского закона, польские местные власти в ряде городов пытались запретить любую пропаганду ЛГБТ-идеологии, а не только среди несовершеннолетних. Эта акция, начатая в 2019–2020 годах в пяти воеводствах и около 100 городах и районах Польши, пошла на спад только в сентябре 2021 гожа, когда Еврокомиссия пригрозила прекратить финансовую помощь в рамках программы регионального развития REACT-EU на сумму 126 млн евро в год. В результате региональные парламенты четырех из пяти воеводств (самых крупных территориальных единиц Польши) отменили «зоны», но министр юстиции Збигнев Зёбро назвал их действия вынужденным ответом на «шантаж» со стороны ЕС.

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Инвестиции Евросоюза, от которых Польша все еще сильно зависит, могут быть главным сдерживающим фактором в реализации все более смелых планов по реализации «особого польского пути». От дотаций из Брюсселя в значительной мере зависит успех и популистской политики «Права и справедливости». Правящая коалиция щедро раздает пособия. Так, с 2016 года каждая семья имеет право на получение 500 злотых (около 110 евро) в месяц на каждого не достигшего совершеннолетия ребенка, а пенсионеры раз в год имеют право на «тринадцатую» пенсию. В 2021 году правительство объявило о запуске программы «Польский лад», в рамках которой семьи с двумя и более детьми смогут получить значительные льготы при строительстве квартир и домов с площадью до 75 кв. м, повысится ежегодная квота не облагаемых налогом доходов и будет предоставлено множество налоговых и социальных льгот, в первую очередь тем, кто зарабатывает ниже среднего по стране. На второго и последующего ребенка в возрасте от года до трех лет каждая семья сможет получить дополнительно до 2600 евро.

Финансы на новые социальные выплаты появятся только в случае утверждения Брюсселем польского плана по восстановлению экономики после пандемии COVID-19. Этот план, который способен принести в бюджет Польши дополнительные 58 млрд злотых (около 12,7 млрд евро), все еще рассматривается Еврокомиссией. Затягивание решения по одобрению документа может стать успешным инструментом давления на польские власти, в то время как слишком поспешное его одобрение — де-факто направить средства Евросоюза на финансирование антибрюссельской популистской риторики. Под вопросом могут оказаться и следующие транши другой финансовой помощи Брюсселя, так как Еврокомиссия может воспользоваться новым правилом привязки выделения средств к соблюдению верховенства закона.

Правящая коалиция все еще имеет рейтинг поддержки в районе 35–40%, но это может измениться в случае утраты финансовых стимулов. Если у ПиС не будет ресурсов финансировать собственные обещания, поддержка партии в обществе, вероятно, значительно упадет. Не по душе полякам может прийтись и неопределенный статус любых приговоров польских судов — не исключено, что их будут бесконечно оспаривать в европейских инстанциях либо отменят с приходом к власти других политических сил.

Мария Садовская-Комлач

— специально для «Новой», Варшава

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