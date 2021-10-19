«Пришельцы показали мне моего инопланетного сына»

Эта история была опубликована 13 октября 2021 года на форуме сайта abovetopsecret.com пользователем с ником "MisterExpert" и вызвала немало интереса.

"Для начала я собираюсь "нырнуть в самый дальний край бассейна", то есть пропущу все вступление о том, как меня начали похищать, и перейду к тому событию, которое стало для меня самым странным.

Я тогда был в позднем подростковом возрасте, а инопланетяне забирали меня к себе всю мою жизнь. Это (то, что я расскажу) случилось ближе к концу очередного похищения. Они как раз закончили делать со мной то, что делали обычно, когда забирали меня и увозили куда-то глубоко под землю.

Я передвигался на своих ногах, как всегда, когда меня отправляли обратно, но в этот раз меня привели в незнакомую комнату. Инопланетянин "сказал" мне что-то вроде "Эй, мы хотим спросить тебя, не окажешь ли ты нам еще одну услугу, прежде чем мы вернем тебя обратно?" . И я ответил "Конечно, как хотите, без проблем".

Я сказал это потому, что они манипулируют вашим разумом и настраивают вас думать так, словно они ваши лучшие друзья.

Они сказали: "Ну, у нас есть кто-то, кто действительно хочет с тобой познакомиться, и для нас было бы очень важно, если бы ты передал ему привет".

"Да, конечно, я рад помочь. Кто это?", – спросил я.

Инопланетянин сказал мне:

"Это тот, кто произошел от тебя. И позволь мне сказать тебе, он действительно великолепен, он веселый, умный и у него отличный характер. Он всегда спрашивал, может ли он встретиться со своим человеческим/земным отцом, и он не унимался в этом. Он был очень, очень настойчив, поэтому мы в конце концов пообещали ему, что попросим тебя об этом. Он особенный, он нам всем нравится, поэтому мы хотим вознаградить его встречей с тобой. Но только на минутку. Хорошо?"

"Конечно!" – снова сказал я. Дело в том, что они не позволяли мне ясно мыслить или более эмоционально реагировать на то, что в ретроспективе было глубоко значимым.

"Хорошо, отлично", – сказал инопланетянин. "Но послушай, он будет казаться тебе странным, он не такой, как ты, он часть нас, так что будь готов к этому, и когда ты увидишь его, что бы ты ни делал – даже не думай, что он выглядит некрасиво. Заставь себя не думать, что он выглядит уродливо или странно, даже если его вид немного шокирует тебя. Не позволяй себе думать об этом, иначе он узнает, и это действительно обидит его чувства, хорошо? Мы определенно этого не хотим, поэтому мы обычно не позволяем подобных контактов. Так что просто поздоровайся и скажи ему, что тебе приятно с ним познакомиться. Хорошо? Вот и он."

Тут из-за темного изгиба вышел другой инопланетянин, рядом с которым шел маленький невысокий мальчик с большой головой, большими глазами (с большими полностью БЕЛЫМИ глазами) и с небольшим количеством тонких волос на голове, на лоб падала маленькая прядь волос.

Моя немедленная реакция на это тоже была приглушенной, я полагаю, что инопланетяне помогали мне не думать об этом. Но мне показалось, что он немного похож на Чарли Брауна (персонаж американских комиксов). Тем не менее, он был симпатичный, и он излучал счастье и нервозность, но в основном радостное возбуждение от встречи со своим отцом.

Я очень хотел бы, чтобы эти монстры позволили мне отреагировать как полагается на то, что я встречаюсь со своим сыном, но этого никогда не происходило, они просто не позволят вам быть рациональными и разумным с ними, иначе вы бы сопротивлялись их действиям на каждом шагу.

"Привет! Приятно познакомиться! Ты тоже очень красивый, и они говорят, что ты отличный ребенок!", – сказал ему я.

Я не был уверен, что нужно было ему сказать, думаю, я просто справлялся с этим, как мог, в том психическом состоянии, в котором они меня держали.

Все шло хорошо. Мы стояли и рядом с нами стояли трое невысоких Серых, наблюдающих и слушающих каждое слово. По всей видимости, то, что я сказал, было для них приемлемо, но потом я начал задавать мальчику такие вопросы, как "Чем ты любишь заниматься для развлечения, что тебе нравится?", "Ты собираешься навестить меня и свою маму?"

После этого Серые мгновенно утащили ребенка прочь и мне было сказано: "Хорошо, у нас плотный график, так что мы должны вернуть тебя, это было отлично". И они повели ребенка в одну сторону, а меня – в другую.

Я вспоминаю об этом сегодня, и с этим мне трудно примириться. Я готов обсудить любой аспект моего опыта похищения. Если у вас есть вопросы об инопланетянах, с которыми я имел дело, я отвечу, если знаю. Спасибо за ваше время."