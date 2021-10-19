В 1967 году НЛО отключил 10 ядерных ракет США, считает бывший военный пилот

Бывший капитан ВВС США говорит, что он был свидетелем внеземной силы и что правительства Земли хранят знания об инопланетной активности в секрете, потому что получают от пришельцев высокие технологии.

Также он заявил, что инопланетяне вывели из строя ядерные ракет в качестве серьезного предупреждения человечеству.

Бывший капитан ВВС США Роберт Салас говорит, что 24 марта 1967 года НЛО отключил десять независимо запускаемых американских ядерных ракет, потому что внеземная жизнь не хочет, чтобы мы использовали ядерное оружие.

Салас, который уверяет, что этот необъяснимый инцидент произошел на базе ВВС Мальмстрем в Монтане, США, добавляет, что мировое разведывательное сообщество знает о пришельцах, но намеренно скрывает на протяжении десятилетий сведения об их активности.

Он говорит, что его командиру на секретном подземном пункте управления пусками ракет приказали подписать соглашение о молчании в отношении странного инцидента с НЛО.

– Я отвечал за десять ядерных ракет в то время, когда НЛО появился и завис над нашим объектом, и пока он парил там, его видели все наши охранники, – рассказал Салас британским журналистам. – Я в тот момент находился в подземном помещении на глубине 60 футов, по сути я был, заперт в бетонной капсуле. Об НЛО в небе мне прямо сообщили охранники. И пока объект находился там, мы потеряли доступ ко всем десяти нашим ракетам из-за отказа наведения и управления. Для того, чтобы совершить подобное, этот объект, чем бы он ни был, должен был послать сигнал каждой ракете отдельно и отключить систему наведения.

Салас утверждает, что их команда на объекте потратила день, пытаясь выяснить, что случилось с ракетами, и в конце концов они вернули доступ к управлению, но так и не нашли там никаких повреждений или объяснения неисправности.

Он добавил, что на другом объекте управления пуском ядерных ракет нечто подобное произошло неделей ранее, 16 марта 1967 года:

– Я могу только предполагать, почему это произошло. Это была демонстрация объекта внеземного происхождения, и я не говорю это на основе простого легкомыслия. Я думаю, что это было послание всем нам на планете Земля, что нам нужно избавиться от ядерного оружия.

Последующий после этого инцидента приказ никогда никому не говорить об этом, а также выслушивание бесчисленных сообщений о других наблюдениях НЛО убедило этого ветерана ВВС в том, что правительства едины в прикрытии столкновений с инопланетянами.

Салас предполагает, что причиной такой секретности может быть то, что мировые державы извлекают выгоду из инопланетных технологий в рамках разменной монеты с другими цивилизациями:

– Существует всемирная, скажем так, клика, которая тайно обменивается информацией. Разведывательное сообщество может быть вовлечено в мировое сокрытие.

– Есть очень глубоко засекреченные секреты. В том числе дело Розуэлла в 1947 году, которое предлагает явные доказательства двух аварий НЛО в Нью-Мексико. В 1947 году наше правительство уже знало, что имеет дело с внеземными существами, – подытожил Салас.