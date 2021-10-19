Человечество погибнет из-за нехватки кислорода, утверждают ученые

Ученые из Технологического института Джорджии предупреждает, что человечество может столкнуться с катастрофической нехваткой кислорода. На Земле его станет в миллион раз меньше, пишет ScienceAlert.

По информации ученых, около 2,45 миллиарда лет назад подобное событие уже пережила планета. Тогда в атмосфере Земли кислород практически исчез полностью, а позднее снова начал накапливаться. Такой перепад газа в атмосфере привел к гибели многих видов.

В настоящее время ученые отмечают растущую активность Солнца, излучения которого ведут к расщеплению углекислого газа. В итоге это ведет к гибели растительности, вырабатывающей кислород.

Вышеобозначенное явление всерьез обеспокоило исследователей, так как в перспективе количество кислорода в атмосфере Земли может вернуться к тому уровню, каким он был в древности.

– Падение кислорода очень, очень резкое. Мы говорим о количестве кислорода, которое примерно в миллион раз меньше, чем сегодня, – отметил Крис Рейнхард.

По мнению ученых, если это действительно произойдет, то все живые организмы, зависящие от кислорода, погибнут. В конечном счете, считают исследователи, Землю заполонят микробные организмы.

Напомним, ранее ученые из Университета штата Флорида обнаружили, что массовое вымирание на Земле совпало с всплеском и резким падением количества кислорода в мировом океане.