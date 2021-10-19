Рубль на открытии торгов укрепился к доллару и подешевел к евро

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,75 копейки, курс евро вырос на 5,5 копейки.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 3,75 копейки и составил 71,25 рубля. Курс евро поднялся на 5,5 копейки, до 82,755 рубля, передает ТАСС.

В понедельник рубль на открытии торгов показал нейтральную динамику к доллару и евро.