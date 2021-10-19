 

На снимке NASA обнаружили треугольный НЛО

19.10.2021, 7:27, Разное
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Уфолог Скотт Уоринг сообщил о необычном объекте на околоземной орбите, который еще в 1986 году попал в объектив камеры аппарата NASA.

Уфолог уверен, что на снимке NASA зафиксирован треугольный неопознанный летающий объект (НЛО), который попал в объектив камеры миссии STS61C программы NASA «Space Shuttle». Данная миссия, в которой приняли участие 7 астронавтов, осуществлялась с 12 по 18 января в 1986 году.

На снимке NASA обнаружили треугольный НЛОПо мнению исследователя, кто-то из астронавтов наверняка мог стать свидетелем этого необычного явления.

Уоринг обращает внимание читателей своего блога на гигантские размеры неизвестного аппарата, у которого не видны крылья, солнечные панели или двигатели. По мнению уфолога, это говорит о том, что представители внеземных цивилизаций давно наблюдают за космическими миссиями NASA, находясь в непосредственной близости.

Во всем этом странно то, что пришельцы даже не пытались скрыть свое присутствие. Вполне возможно, что астронавты были в курсе происходящего, но рассказывать о происходящем было запрещено.

Не исключено, что происходящие в настоящее время раскрытия информации о наблюдениях НЛО могут подтолкнуть ученых NASA прокомментировать столь живописный кадр с неопознанным объектом.



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