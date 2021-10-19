 

Боевики на Донбассе семь раз обстреляли позиции ВСУ

19.10.2021, 7:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Позиции украинских военных у Песков Донецкой области боевики обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи Новолуганского Донецкой области оккупанты вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и автоматических станковых гранатометов.

В районе Авдеевки Донецкой области боевики совершили обстрел из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Водяного в Донецкой области боевики стреляли из ручных и автоматических противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия.

Неподалеку Крымского Луганской области враждебные вооруженные формирования дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

С начала суток 19 октября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1222225164936764

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / Бензовозы с сирийской нефтью уничтожены на границе с Турцией

12.02 / В Общественной палате резко осудили глумление Навального над ветераном

29.01 / 10 лет за мемы — ФБР арестовало консервативного журналиста

04.06 / Ослепляющий высокоточное оружие боеприпас создали в России

08.03 / Таран: Женщина-командир, пилот, танкист, артиллерист – больше не эксперимент, а наша повседневность

10.01 / Стало известно о состоянии лечащегося от COVID Грачевского

29.04 / В Германии заявили о планах быстро ввести в строй «Северный поток – 2»

14.09 / Компания Kioxia представила новые твердотельные накопители

27.08 / Украинская полиция опровергла сообщения о жертвах в результате обстрела автобуса

11.12 / Рабочая группа по Конституции пообещала помочь регионам с реализацией поправок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика