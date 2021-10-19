 

“Ты прекрасна”, “Позволь мне это лизнуть”. Певица-миллиардерша Рианна показала крупным планом свою пятую точку

19.10.2021, 7:24, Новости дня
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33-летняя артистка сделала фото с ракурса “вид снизу”.

“Если ты поздно проснулся… это для тебя”, – подписала снимок Рианна.

Ее твит набрал больше 650 тыс. лайков, и свыше 70 тыс. ретвитов.

“Я люблю тебя”, – прокомментировал твит певицы sharky.

“Люблю тебя, вот что мне нужно сказать тебе. Ты прекрасна”, – написала Challan.

“Позволь мне это лизнуть”, – попросил Andre Monroe #21.

if you woke up late…this for you pic.twitter.com/XMx8qeCBkQ

— Rihanna (@rihanna) October 17, 2021

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. Через несколько лет она, по данным MTV, стала одной из самых популярных певиц в мире, продав более 20 млн копий своих альбомов и свыше 60 млн синглов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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