“Ты прекрасна”, “Позволь мне это лизнуть”. Певица-миллиардерша Рианна показала крупным планом свою пятую точку

33-летняя артистка сделала фото с ракурса “вид снизу”.

“Если ты поздно проснулся… это для тебя”, – подписала снимок Рианна.

Ее твит набрал больше 650 тыс. лайков, и свыше 70 тыс. ретвитов.

“Я люблю тебя”, – прокомментировал твит певицы sharky.

“Люблю тебя, вот что мне нужно сказать тебе. Ты прекрасна”, – написала Challan.

“Позволь мне это лизнуть”, – попросил Andre Monroe #21.

if you woke up late…this for you pic.twitter.com/XMx8qeCBkQ

— Rihanna (@rihanna) October 17, 2021

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005 году дебютировала с композицией Music of the Sun. Через несколько лет она, по данным MTV, стала одной из самых популярных певиц в мире, продав более 20 млн копий своих альбомов и свыше 60 млн синглов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.

—