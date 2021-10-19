Ученые обнаружили «запах скорой смерти»

Новое исследование британских ученых посвящено “запаху смерти” — специфическому аромату, по которому можно узнать о приближающейся кончине.

Научную работу представили сотрудники школы психологии при Университете Кента, группу которых возглавил Арно Висмар.

Висмар и его коллеги провели эксперимент с добровольцами, которых подвергали воздействию разных запахов. В частности, испытуемым давали понюхать путресцин, воду и аммиак. Выяснилось, что запах путресцина, который принято считать чрезвычайно неприятным, вызвал у подопытных непреодолимую тревогу.

– Когда человек близок к смерти, его организм ломается, и при этом процессе в пространство высвобождаются разные неприятные запахи. Один из них — запах путресцина. Именно этот гнилостный аромат можно считать запахом приближающейся смерти, – утверждает Висмар.

Ученые, кроме того, установили, что с запахом скорой смерти у людей нередко ассоциируется аромат травы. Считается, что у людей есть древний обонятельный рецептор, который почему-то активируется накануне конца жизни. При этом, активизация этого рецептора может произойти даже за год до смерти.

– Люди подсознательно начинают меняться, когда чувствуют аромат скорой смерти. Получается, что люди, сами того не зная, приближают время своей смерти, — добавил Висмар.