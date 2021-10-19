США запустят на Луне интернет

Освоение Луны — один из приоритетов американской космической программы на ближайшее десятилетие.

Туда отправят сначала беспилотные космические аппараты, потом экипажи с астронавтами. Национальное космическое агентство (НАСА) планирует обеспечить им связь с Землей, проведя на Луне интернет, передает BBC.

Американские астронавты были на Луне летом 1969 года и зимой 1972-го. В 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп подписал директиву о необходимости начать масштабное освоение ближайшего спутника Земли.

Согласно этой директиве, уже в ноябре 2021 — январе 2022 года на Луну отправится беспилотный космический аппарат Artemis-1. В ближайшие пять лет на Луну должны полететь астронавты.

Среди новых технологий, которые разрабатывает НАСА в рамках этой программы — лунный интернет.

Зачем вайфай на Луне?

Дело в том, что мощности существующих радиоканалов связи не хватит для передачи всего объема данных, которые астронавты планируют собрать. Новая миссия, по замыслу НАСА, не ограничится простым полетом на Луну. Астронавты останутся там на более долгое время и планируют освоить значительную часть спутника.

Программа LunaNet предусматривает, что на поверхности Луны будут установлены несколько узлов по передаче связи. От земного вайфая интернет будет отличаться большей устойчивостью. Кроме того, узлы смогут хранить накапливаемую информацию — на случай сбоев в ее передаче.

– LunaNet предоставит новые возможности для независимой от Земли навигации, — говорит представитель NASA Шерил Грэмлинг. — Пилотируемые и роботизированные миссии смогут быстро и точно определять свое местоположение и передавать полученные данные.

Кроме того, узлы связи будут уметь отслеживать чрезвычайные ситуации — например, штормы, которые влекут рост уровня радиации и предупреждать об этом астронавтов.

Еще одна функция лунного интернета: он сможет передать максимально точное местонахождение человека или груза — в случае потери. Эту технологию НАСА уже разработала для поисков пропавших на территории.