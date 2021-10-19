В Твиттере показали животное, которое по внешнему виду не отличить от суши

В сети появилось фото с существом, которое внешне сложно отличить от суши. Снимок стал причиной бурной реакции пользователей. После обсуждения фотографии выяснилось, что на ней изображен изопод – водоплавающее, которое проживает в японском аквариуме.

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Уникальное и достаточно редкое существо пробудило аппетит у более чем 30 тысяч пользователей.

Животное, похожее на cуши, – вовсе не кусочек сочного лосося – это паразит, который живет за счет других морских обитателей. Японский аквариум Фукусима выложил фотографию создания в официальном Твиттер-аккаунте.

未知の深海生物、白色のヒロメオキソコエビとウオノシラミ属の一種を展示を始めました。担当者はかわいくてしょうがないようで、「ほら、この角度いいでしょ！」とたくさん写真が送られてきますが、多くの職員の理解は得られず。。。#アクアマリンふくしま #深海生物 #親潮アイスボックス pic.twitter.com/sW12o3G2F4

— 【公式】アクアマリンふくしま (@aquamarinestaff) July 20, 2021

Существо, напоминающее многим любимое лакомство, имеет тело длинной около трех сантиметров, а его особенностью является яркая окраска, которая так или иначе напоминает японские суши.

Ракообразный изопод водится как на суши, так и в море. Является паразитирующим созданием. Так, когда остальные виды ракообразных потребляют останки мертвых животных, эти яркие хищники селятся на живом теле, где обустраивают себе скромное жилье.

Изопод может выбрать в качестве дома как внутренние органы животного, так и его тело.

Многие представители этого рода не выглядят так ярко, но, вероятно, ставший популярным в сети изопод, употребил не только пищу своего хозяина. Специалисты предположили, что морской обитатель мог поменять цвет из-за вещества, которое содержалось в тканях тела носителя.