Большая часть Японии скроется под водой, а Европа «преобразится»

Эдгар Кейси предсказал, что последним президентом Соединенных Штатов станет тот, кому выпадет No 44.

Долгое время считалось, что Кейси имел в виду Барака Обаму. По крайней мере, именно Обама официально является 44-м главой Америки. Но некоторые думают, что провидец все-таки говорил о Джо Байдане. Дело в том, что в американской истории зафиксирован факт, когда одно лицо числилось как 22-м, так и 24-м президентом США. Этим лицом был Гровер Кливленд. Таким образом, если исходить из общего количества президентов страны, Байден действительно 44-й.

Эдгара Кейси, называли «спящим пророком», потому что он совершал свои предсказания, находясь в трансе, предвидел Первую и Вторую мировые войны, победу СССР, падение коммунизма, образование государства Израиль, независимость Индии, изобретение лазера.

Кроме того, по словам Эдгара Кейси, Соединенные Штаты не только лишатся президента: изменятся до неузнаваемости и облик страны. Как утверждает Вадим Телицын, автор книги «2012. Год Апокалипсиса», на основании прогнозов Кейси специалисты составили карту США XXI века, на которой не оказалось нескольких крупных городов. Не было на этой карте и Нового Орлеана. В 2005 году предсказание «спящего пророка» сбылось. Тогда на Нью-Орлеан обрушился самый страшный за всю историю Америки ураган «Катрина». Погибло около 2 тысяч человек, а почти 80% территории крупного портового города оказалось под водой.

Все случилось, как и говорил Кейси: «Катастрофа может произойти очень быстро. Человечеству, вероятно, не будет дано ни единого дня для того, чтобы спастись». Правда, эти слова Кейси относятся ко многим катастрофам, которые он предсказывал миру. Ведь, кроме Нового Орлеана, по мнению провидца, в будущем должны быть основательно разрушены Лос-Анджелес и Сан-Франциско, а Нью-Йорк так и вовсе стерт с лица земли. Некоторые исследователи, как, например, Владимир Кучин, автор книги «Всемирная волновая история», уверены в том, что Кейси ошибся, так как перечисленные города стоят до сих пор, другие же считают, что все еще впереди. В.А. Демус в издании «Феномен пророческого дара» пишет о том, что Эдгар Кейси предсказал также исчезновение южных частей Каролины, Джорджии и Калифорнии.

Согласно прогнозам Эдгара Кейси, все перечисленные города и территории Соединенных Штатов канут в Лету вследствие природных катаклизмов.

Кейси связывал данные катастрофы со сдвигом земной оси и сменой полюсов. Понятно, что столь глобальные изменения должны коснуться не только США, но и других стран мира. По словам «спящего пророка», в будущем районы с холодным или субтропическим климатом станут тропическими: «Там будут расти папоротники». В северных районах Гренландии появятся открытые воды. Возникнут новые земли в Карибском море. Большая часть Японии скроется под водой, а Европа «преобразится».

Теория сдвига полюсов, согласно которой нашу планету ожидают более частые, чем сегодня, землетрясения, извержения вулканов и наводнения действительно существует.

Есть версия, которая предполагает — что наступление длительной зимы на Земле могло быть следствием сдвига полюсов, то есть изменения угла наклона оси вращения планеты. Так что, по мнению некоторых ученых, в пророчествах Кейси нет ничего удивительно. Другой вопрос: когда именно произойдут описанные провидцем события?

Поживем – увидим.