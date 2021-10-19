 

С начала года в соцсетях удалено более 400 тыс. «запрещенных» материалов.

19.10.2021, 6:58, Разное
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30% из них — по жалобам граждан.

Роскомнадзор заявил, что с января по сентябрь 2021 в соцсетях было удалено 166 тыс. запрещенных материалов в категориях «наркотики», «пропаганда самоубийства» и «детская порнография». Это на 42% больше аналогичного периода 2020 года, сообщает сама служба.

Всего Роскомнадзор насчитал в соцсетях более 427 тыс. удаленных материалов за 2021 год.

155 584 жалобы на материалы (более 30%) прислали граждане.

РКН отметил, что Facebook и Youtube чаще всего игнорировали его требования о блокировке контента. Несмотря на это, более 45% запрещенной информации все соцсети удаляли сами.

С 1 февраля 2021 года вступили в силу поправки к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», обязывающие соцсети самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию.

Ранее Русская служба «Би-би-си» сообщила, что РФ с 2011 года направляла в Google больше запросов на удаление контента, чем все остальные страны вместе взятые — 123 606 требований (60,6% от всех запросов). В этих запросах российские органы требовали удалить более 950 тысяч единиц контента.

«Яндекс» в сентябре рассказал, что по сравнению с первым полугодием 2020 года почти на 40% выросло число государственных запросов об удалении информации, связанной с нарушением закона.

Источник: Новая газета



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