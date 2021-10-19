В компании Apple выпустили салфетку за 1990 рублей

После того как компания Apple представила ряд своих новых электронных устройств, участникам мероприятия сообщили также о выпуске новой высокотехнологической салфетки, предназначенной для вытирания больших мониторов и маленьких дисплеев.

Правда, самого изделия так и не показали, как и не рассказали о том, их чего же оно сделано. Единственной информацией стало заверение в том, что салфетка обладает самыми низкими абразивными качествами и никогда не оставляет следов.

Однако всех удивила цена. Например, российские покупатели могут получить салфетку по предзаказу через несколько недель после оформления заказа. А обойдется она в 1990 рублей. Вот так тряпочка! Стоит дождаться отзывов о ее использовании.