Дальность стрельбы берегового ракетного комплекса «Бал» превысила 500 км

Дальность стрельбы берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» после испытаний новой ракеты увеличилась вдвое и превысила 500 км, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Проведенные на одном из флотов испытания новой ракеты БРК «Бал» подтвердили, что ее дальность полета превысила 500 км, а благодаря новой системе наведения она получила возможность поражать цели на земле», – приводит слова источника ТАСС.

В оборонно-промышленном комплексе отметили, что новые возможности «Бала» сделали его сопоставимыми по дальности и возможности стрельбы по земле с БРК «Бастион», использующим сверхзвуковую ракету «Оникс».

Напомним, в сентябре расчеты береговых ракетных комплексов (БРК) «Бал» уничтожили корабли «противника» в Арктике. В июле расчеты БРК «Бал» ТОФ провели стрельбы по кораблям условного противника на Камчатке. В феврале 2019 года десять новых БРК «Бал»поступили на вооружение Тихоокеанского флота. В том же месяце дивизион БРК «Бал» поступил на базу Каспийской флотилии в Дагестане. Кроме того, в ноябре 2016 года РФ разместила береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» на Курилах.

БРК «Бал» имеет на вооружении ракеты Х-35 и Х-35У с дальностью полета 120 и 260 км соответственно. Модернизированная ракета Х-35Э с дальностью до 300 км может наводиться через беспилотник. В Вооруженных силах РФ комплекс используется в тандеме с БРК «Бастион». Про последний сообщалось, что в ходе боевых действий в Сирии он применялся для стрельбы по наземным целям. «Бал» может одним залпом выпустить 32 ракеты, еще 32 ракеты у него в боезапасе. Он в состоянии обеспечить срыв боевой задачи крупной корабельной ударной группы противника, его десантного отряда или конвоя.