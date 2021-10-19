 

Зеленский анонсировал «трансформацию энергобезопасности» Украины

19.10.2021, 6:34, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране будет проведена «трансформация энергобезопасности».

«Мы будем готовить трансформацию энергетической безопасности Украины и в ближайшее время покажем ее людям», – приводит ТАСС ответ Зеленского в интервью телеканалу ICTV на вопрос о планах Киева по истечении контракта о транзите российского газа через Украину.

Накануне депутат Верховной рады Украины Ренат Кузьмин высказал версию, что Киев взял главу политсовета партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Виктора Медведчука в заложники, чтобы «обменять на дешевый газ». В воскресенье Зеленский допустил возможность «обмена» Медведчука, который является гражданином Украины.



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