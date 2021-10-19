Япония обвинила КНДР в нарушении резолюций СБ ООН

Токио обвинил Пхеньян в нарушении резолюций СБ ООН в связи с запуском КНДР двух баллистических ракет в сторону Японского моря, сообщил заместитель генсека кабмина Японии Есихико Исодзаки.

«Такие запуски являются нарушением резолюций Совбеза ООН. Это крайне прискорбно. В связи с этим мы выразили протест по дипломатическим каналам», – приводит слова Исодзаки ТАСС.

Ранее Комитет начальников штабов ВС Республики Корея зафиксировал запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря со стороны КНДР. По версии береговой охраны Японии, КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты.

Напомним, в конце сентября КНДР объявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. В Южной Корее заявили, что Северная Корея находится в самом начале процесса создания гиперзвуковых ракет и южнокорейские и американские боевые системы якобы «в состоянии отслеживать и перехватывать» подобные снаряды. Тем временем в Японии обвинили КНДР в пуске баллистической ракеты. Запущенный КНДР в сторону Японского моря снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. В США заявили, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов или их союзников. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в загадке появления у КНДР гиперзвуковых ракет.

Кроме того, 15 сентября береговая охрана Японии утверждала, что КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщал, что запущенные Северной Кореей в сторону Японского моря ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Позже министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Помимо этого, 13 сентября КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР.