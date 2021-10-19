Мужчина разместил пост в соцсетях и теперь должен 200 тыс долларов, а все из-за банальной ошибки в одном слове

Энтони Задравич работает агентом по недвижимости в Австралии. На мужчину был подан иск в суд, с претензией на обман и ошибку в публикации на Facebook. Парень не дописал апостроф, что изменило смысл поста. Об этом сообщает издание The New York Times.

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Столь неординарная ситуация произошла в пошлом году. Агент по недвижимости имел претензии к Стюарту Гану, своему бывшему работодателю. Он обвинил его в том, что Ган не выплатил пенсионные начисления.

Проблемным словом в публикации оказалось «employees», что переводится на русский как «сотрудники». В итоге смысл поста определялся как вроде Стюарт не может выплатить пенсионные отчисления всем своим работникам.

«Позор тебе, Ган», – написал агент.

Спустя половину суток пост был удален, но информация уже разошлась по социальной сети. После того, как бывший работодатель Энтони узнал о случившемся, он решил подать иск в суд с претензией о клевете и с просьбой наказать виновника.

Суд прошел в октябре нынешнего года. Судья пояснила, что ошибка в написании слова «employees» может дать неверную информацию читателям об Стюарте Гане. Теперь пропущенный знак может стать причиной штрафа, который может достигнуть $180 тысяч долларов.