Мнение: Принуждение vs убеждение

Что достаточно удивительно в непрекращающемя терроре с целью заставить людей вакцинироваться — так это почти полный отказ от метода убеждения в пользу метода принуждения. Казалось бы: государство фактически обладает монополией на пропаганду, которая тяжелейшим прессом давит из телевизора, да и в интернете ее доля достаточно велика. Но с каждым днем слышны все более злобные высказывания в адрес неких «антиваксеров», которые по определению являются стихийным и неорганизованным полностью децентрализованным протестным движением без сколь-либо заметной ресурсной базы за исключением личных телефонов или компьютеров. Против них сотни миллиардов рублей, брошенных на информационный террор, но он не работает. Поэтому приходится вводить террор административный.

Ответ на поверхности: недоверие к власти. По сути, поражение режима в информационной войне (причем войну развязал он, он ее в основном и ведет, его противники — это просто партизаны без Большой земли) — в общем, это поражение уже невозможно скрывать. А потому и насилие в виде тотальных ограничений и приказов господ старост и гауляйтеров в лучших традициях оккупантов: «За невыполнение — расстрел»

Можно проводить «выборы», «референдумы» и самые разные опросы «общественного мнения». Фальсифицировать их до полного самоуспокоения. Но когда возникает реальный вопрос, касающийся реальной жизни, фальсифицировать не получается. Треть населения, которое вкололо в себя жидкость неизвестного по степени риска для здоровья состава за десять месяцев по жесточайшему принуждению — это и есть реальный показатель доверия к власти. Две трети населения страны не готовы ей верить даже под жесточайшим прессом.

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