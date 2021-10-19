 

На Украине бьют тревогу из-за критически низкого запаса угля

19.10.2021, 6:08, Разное
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На официальном сайте министерства энергетики Украины сообщается о критически низком запасе угля. Так, в понедельник утром на складах ТЭС и ТЭЦ находилось 752,9 тысячи тонн. То есть за неделю запасы сократились на 5,9%.

Стоит отметить, что по плану 18 октября на складах должно было остаться порядка 2,8 миллиона тонн угля. Значит, фактические запасы угля меньше запланированных почти в четыре раза. На сайте украинского минэнерго сообщается об остановке 22 блоков на девяти ТЭЦ и ТЭС.

Спрос на это топливо вырос из-за рекордно высоких цен на газ. Напомним, сейчас стоимость голубого топлива в Европе составляет 1,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. Рост цен на газ был зафиксирован после того, как “Газпром” отказался бронировать допмощности для транзита через Украину на ноябрь.

Кстати, в прошлом году на Украине произошел кризис электроэнергетики. Страна и тогда не располагала достаточными запасами угля. Однако проблема была решена приобретением электричества в России и Белоруссии. Позже депутаты Верховной Рады временно запретили импорт электроэнергии из этих стран.

Сейчас же Незалежная официально готовится к закупить белорусскую электроэнергию. На этой неделе должен состояться официальный конкурс на доступ к сечению линий электропередач между Украиной и Белоруссией.



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