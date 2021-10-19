Фомин день: что нельзя делать 19 октября

19 октября в народном и православном календаре значится церковный праздник Фомин день. В этот день люди почитают память святого Фомы, одного из 12 учеников Иисуса Христа. По старому стилю праздник выпадал 6 октября. Также в народе этот день называется “Фома неверующий” или “Фома-хлебник”.

ИСТОРИЯ

19 октября 2021 года Православная церковь почитает одного из двенадцати апостолов Фому, которого на Руси считали покровителем честно заработанных денег.

Люди называли этот день датой окончания полевых работ, сбора урожая и перехода к пиршествам.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 19 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

В этот православный праздник нельзя лениться и долго лежать в кровати

Нельзя пустословить

Нельзя отказывать нуждающимся в подаянии

Девушкам в этот православный праздник не стоит распространяться о своих любовных делах. Не рассказывайте о возлюбленных направо и налево, иначе потеряете их.

ПРИМЕТЫ

Первый снег 19 октября – к теплому и долгому лету в следующем году. Если в этот православный праздник птицы сбились в стаи – впереди плохая погода, серость и дожди.

Православные верующие считают, что первый снег на Фомин день означает наступление зимы через 40 дней. если же в этот церковный праздник наблюдается спокойная и тихая погода без ветра, жди похолодания.

Красный закат 19 октября – к непогоде на следующие дни.

Если на Фомин день бледное солнце садится за горизонт, на завтра будет западный ветер.