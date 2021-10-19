Убитый учитель стал монументом

Как во Франции отметили годовщину гибели Самюэля Пати, убитого за показ карикатур на пророка Мухаммеда.

В Париже 16 октября, в годовщину трагедии, именем Самюэля Пати, школьного учителя истории и географии, назвали сквер, расположенный рядом с музеем Клюни, но главное — рядом с Сорбонной.

Потому что Пати, как говорил здесь же в Сорбонне год назад президент Макрон на национальной церемонии прощания, олицетворял (а теперь уже навсегда будет олицетворять) защиту ценностей республиканского образования. «Самюэля Пати убили, потому что исламисты хотят заполучить наше будущее и знают, что с такими тихими героями, как он, они это будущее не получат», — говорил президент, обещая защищать свободу слова, «превозносить принципы светского государства» и ни в коем случае не отказываться от права рисовать карикатуры на кого угодно — чем сразу вызвал гневные манифестации «защитников ислама» в разных странах мира.

Макрон принял в Елисейском дворце семью Пати. Перед этим семья присутствовала на церемонии открытия мемориальной таблички в здании министерства образования. Вели церемонию министр Жан-Мишель Бланкер и глава правительства Жан Кастекс.

Премьер назвал учителя «слугой Республики», который стал «жертвой исламистского терроризма и человеческой подлости».

Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

«Подлость» заключается в том, что школьница, с жалобы которой и начались нападки на учителя в соцсетях, а затем привели к его убийству, не присутствовала на уроке, на котором Пати якобы «оскорблял мусульман» (он их никогда не оскорблял). Но в интернете стали гулять видео и самой «оскорбленной» школьницы (которая просто соврала ради того, чтобы не рассказывать родителям, что ее на некоторое время отстранили от обучения за «ненадлежащее поведение»), и ее «возмущенного отца», который называл учителя «отморозком, оскорбляющим мусульман» и показывающим детям «голого пророка». Присоединились к пропаганде и отдельные радикальные «идеологи», и даже крупная мечеть парижского пригорода (которую МВД после теракта закрыло на полгода)… В итоге 18-летний выходец из Чечни, еще и державший связь с некими «русскоговорящими джихадистами», засевшими в сирийском Идлибе (следствие выясняет подробности), посчитал полученные из интернета «доказательства» достаточными и пошел «мстить за пророка».

Сквер у Сорбонны, названный в честь убитого Пати. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Еще один вид «подлости» был проявлен перед этим чудовищным убийством прямо на месте преступления — у здания колледжа городка Конфлан-Сент-Онорин: пятеро школьников 13–15 лет (они сейчас находятся под подпиской) за деньги (300 евро) указали террористу, как выглядит Самюэль Пати.

Всего по этому делу сейчас проходит 16 человек (отец школьницы, Брахим Шнина, уже почти год находится под предварительным арестом по обвинению в «пособничестве террористическому убийству»), но расследование будет продолжаться еще долгие месяцы, а суд вряд ли состоится раньше 2023 года.

А сегодня днем в том самом колледже района Bois d'Aulne в тихом 35-тысячном парижском пригороде Конфлан-Сент-Онорин прошла церемония, на которой учителя и ученики читали написанные ими тексты, посвященные свободе слова и памяти Самюэля Пати; поставили сделанную учениками запись стихотворения Поля Элюара Liberté («Свобода»)…

Завершил церемонию министр образования Бланкер. Потом в центре города, на площади опять же Liberté, открыли памятник свободе слова.

Монумент в виде книги с карикатурами открыли в центре городка Конфлан-Сент-Онорин, в котором преподавал и был убит учитель Пати. Фото: Юрий Сафронов / «Новая газета»

Утром церемония (с открытием мурала, посвященного все тому же — свободе слова) прошла и в гимназии соседнего городка Эрани, где жил учитель. Накануне Стену свободы слова открывали и в колледже района Bois d'Aulne.

А уроки, посвященные свободе слова и светским ценностям (предваряемые минутой молчания в память о Пати), прошли во всех школах Франции — их 60 тысяч.

Не без инцидентов, надо сказать: мы выявили «98 происшествий» на уроках, рассказал министр Бланкер, подчеркнув, что 7 «инцидентов» были связаны с «угрозами». А министр внутренних дел Дарманен за несколько дней до годовщины направил всем префектам страны циркуляр с призывом к «тотальной бдительности» в отношении террористической угрозы, которая по-прежнему остается «очень высокой».

С 2015 года, с момента атаки на Charlie Hebdo, во Франции произошло 39 исламистских терактов.

Юрий Сафронов, обозреватель «Новой», журналист RFI, Париж

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