Группа бывших инженеров SpaceX получила 1,2 млн долларов на разработку малых ядерных реакторов

По мнению специалистов, на смену современным дизельным генераторам вскоре должны прийти ядерные мини-реакторы. Новости о разработке таковых поступают из разных концов света. Одна из последних – о получении 1,2 млн долларов США, которые пойдут на разработку мини-реактора группой бывших инженеров легендарной компании SpaceX.

Проблема нынешних стандартных реакторов состоит в том, что они вырабатывают слишком много тока, а потому годятся только для подключения в общую энергосистему страны. Но что делать, когда нужно обеспечить аварийное энергоснабжение или же обеспечить электричеством населенный пункт, находящийся на значительном удалении от ближайшей ЛЭП?

Обычно для этого предлагают дизельные электрогенераторы. Но солярка сегодня слишком дорого стоит.