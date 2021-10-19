 

Новые MacBook Pro выйдут с увеличенными клавишами в верхнем ряду

19.10.2021, 6:00, Новости дня
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Как стало известно, новые ноутбуки MacBook Pro выйдут с полноразмерными клавишами в верхнем ряду. Ранее этот и другие производители делали их настолько узкими, что пользователям приходилось хорошенько прицеливаться, чтобы попасть на нужные кнопки.

Однако все эти ограничения были мотивированы габаритами как самого устройства, так и встроенной в нем клавиатуры. Что же такого сделала «Яблочная» компания, чтобы решить проблему? Оказывается, она просто отказалась от стандартной панели Touch Bar. В результате появилось место для полноразмерной клавиатуры.

Также разработчик решил изменить дизайн самой клавиатуры. Теперь черные кнопки будут на черной панели. Наконец, ноутбуки оснастят магнитной зарядкой MacSafe.



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