Новые MacBook Pro выйдут с увеличенными клавишами в верхнем ряду

Как стало известно, новые ноутбуки MacBook Pro выйдут с полноразмерными клавишами в верхнем ряду. Ранее этот и другие производители делали их настолько узкими, что пользователям приходилось хорошенько прицеливаться, чтобы попасть на нужные кнопки.

Однако все эти ограничения были мотивированы габаритами как самого устройства, так и встроенной в нем клавиатуры. Что же такого сделала «Яблочная» компания, чтобы решить проблему? Оказывается, она просто отказалась от стандартной панели Touch Bar. В результате появилось место для полноразмерной клавиатуры.

Также разработчик решил изменить дизайн самой клавиатуры. Теперь черные кнопки будут на черной панели. Наконец, ноутбуки оснастят магнитной зарядкой MacSafe.