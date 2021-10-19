Samsung сообщает о продаже 600 000 мониторов Smart Monitor

Все за один год корейская компания Samsung сумела продать более 600 тысяч мониторов модели Smart Monitor. Особенностью данного устройства является установленная на ней операционная система, которую разработали на том же самом «Самсунге».

Такое количество проданных мониторов стало очередным коммерческим успехом корпорации, отмечают эксперты. Ее владельцы и руководители действительно могут гордиться успехом.

Данный монитор достаточно универсален, говорят специалисты. Он может быть использован вместе с ПК или отдельно. Однако в этом случае он станет заменой самому обыкновенному смарт-телевизору. Также монитор можно соединить со смартфоном, сделав одним из элементов умного дома.