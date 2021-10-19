 

Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО

19.10.2021, 5:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность увеличения максимального туристического кешбэка до 40 тыс. рублей при поездках на Дальний Восток.

«Рассмотреть вопросы, касающиеся: увеличения до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

Срок предоставления соответствующего доклада – до 1 ноября.

Напомним, что 10 сентября продажи туров с кешбэком завершились, поскольку выделенная на поездки этого года сумма была полностью выбрана. В начале сентября в Ростуризме сообщили, что программой туристического кешбэка воспользовались более 1,6 млн россиян, они приобрели туры на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей, чаще всего туристы выбирали поездки в Крым и Краснодарский край.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

05.11 / Появились данные о сохранении демократами большинства в Палате представителей

01.01 / Эпидемия COVID-19. В Украине не осталось регионов с более чем 50% заполненностью койко-мест

17.06 / Нидерланды заявили о непричастности истребителя ВВС Украины к крушению рейса MH17

07.09 / Мишина: Я так и не привыкла к тому, что публичность становится валютой

19.01 / В Германии могут обязать носить респираторы FFP2 вместо обычных масок

16.08 / Лукашенко и Путин созвонились второй раз за выходные

29.10 / Меньше запретов, больше свободы – немецкие врачи раскритиковали методы Берлина в борьбе с коронавирусом

30.09 / Блогер из Таджикистана задержан в Москве за оскорбление чувств верующих

19.07 / Возбуждено дело о нападении на дом экс-директора «Ростсельмаша»

25.09 / “Научились только ассимилировать и уничтожать”. Дробович объяснил, зачем РФ миф об “одном народе” с украинцами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика