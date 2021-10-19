Путин предложил увеличить туристический кешбэк за поездки в ДФО

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ рассмотреть возможность увеличения максимального туристического кешбэка до 40 тыс. рублей при поездках на Дальний Восток.

«Рассмотреть вопросы, касающиеся: увеличения до 40 тыс. рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений главы государства.

Срок предоставления соответствующего доклада – до 1 ноября.

Напомним, что 10 сентября продажи туров с кешбэком завершились, поскольку выделенная на поездки этого года сумма была полностью выбрана. В начале сентября в Ростуризме сообщили, что программой туристического кешбэка воспользовались более 1,6 млн россиян, они приобрели туры на 34 млрд рублей, кешбэк составил 6,7 млрд рублей, чаще всего туристы выбирали поездки в Крым и Краснодарский край.