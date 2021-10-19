На Камчатке расширили категории подлежащих обязательной вакцинации

Перечень отраслей, работники которых обязательно должны привиться от коронавируса, расширен на Камчатке: в него включены пищевая промышленность, строительство, физическая культура и промышленные предприятия, следует из постановления главного государственного санитарного врача по Камчатскому краю.

«Достигнутые показатели охвата вакцинацией не позволяют сформировать коллективный иммунитет. <…>. Постановляю дополнить подпункт 1.1 пункта 1 [об обязательно вакцинации отдельных групп населения] абзацами следующего содержания: пищевой промышленности, строительства, физической культуры и спорта, промышленных предприятий», – говорится в постановлении, которое опубликовано на сайте краевого управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что в настоящий момент от коронавируса на Камчатке вакцинированы более 91 тыс. человек – это 46,2% от общего плана вакцинации. Ранее в перечень социальных групп, подлежащих обязательно вакцинации, были включены вахтовые рабочие.

Накануне президент РФ Владимир Путин напомнил о правах губернаторов вводить обязательную вакцинацию для отдельной категории работников. В тот же день власти Петербурга решили с 1 ноября ввести QR-коды для посещения выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. С 15 ноября потребуется предъявить QR-код в бассейнах, фитнес-центрах, иных организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, в музеях и на выставках, а также на церемонии торжественной регистрации брака. С 1 декабря QR-коды введут также для посещения ресторанов и кафе. Кроме того, в понедельник власти Дагестана решили ввести QR-коды для посещения ряда заведений в республике.