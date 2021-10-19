 

КНДР запустила неопознанный снаряд в сторону Японского моря

19.10.2021, 5:40, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКомитет начальников штабов ВС Республики Корея зафиксировал запуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря со стороны КНДР, сообщило Ренхап. По данным береговой охраны Японии, КНДР, предположительно, провела пуск баллистической ракеты.

По имеющимся у КНШ ВС Республики Корея данным, ракета была выпущена недалеко от города Синпхо в провинции Хамген-Намдо, расположенного на побережье Японского моря, передает ТАСС.

Береговая охрана Японии предположила, что снаряд мог быть баллистической ракетой, и предупредила находящиеся в том районе Японского моря рыболовные суда о риске падения обломков.

Как информирует телеканал NHK, Минобороны Японии собирает данные о проведенном запуске и готовит экстренное заседание с участием премьер-министра страны Фумио Кисиды.

Напомним, в конце сентября КНДР объявила об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. В Южной Корее заявили, что Северная Корея находится в самом начале процесса создания гиперзвуковых ракет и южнокорейские и американские боевые системы якобы «в состоянии отслеживать и перехватывать» подобные снаряды.

Тем временем в Японии обвинили КНДР в пуске баллистической ракеты. Запущенный КНДР в сторону Японского моря снаряд упал за пределами исключительной экономической зоны Японии. В Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что ракетный запуск КНДР не представлял непосредственной угрозы для Соединенных Штатов или их союзников. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в загадке появления у КНДР гиперзвуковых ракет.

Кроме того, 15 сентября береговая охрана Японии утверждала, что КНДР запустила в сторону Японского моря две, предположительно, баллистические ракеты. Комитет начальников штабов Республики Корея сообщал, что запущенные Северной Кореей в сторону Японского моря ракеты пролетели около 800 км, высота полета в наивысшей точке составила 60 км. Позже министр обороны Японии Нобуо Киси заявил, что запущенные Северной Кореей ракеты упали в Японском море в пределах исключительной экономической зоны Японии.

Помимо этого, 13 сентября КНДР объявила об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заверил, что российские военные самым тщательным образом наблюдают за ситуацией вокруг ракетных пусков КНДР.



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