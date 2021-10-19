Мнение: Роспотребнадзор: привитые опасны для непривитых

Вчера Роспотребнадзор в лице своего представителя, некой Романовой, сделал “странное” заявление:

“Романова заявила, что привившиеся от COVID-19 “чаще всего являются вирусоносителями”. Потому с ПЦР-тестами допускать к ним “стерильных людей” – преступно, заявила Романова. “Для этого и делается прививка, чтобы привитый человек был намного сильнее этого вируса. Предлагая туда допускать людей стерильно, мы берём на себя ответственность, я говорю за весь штаб, что они там заразятся. Этого делать ни в коем случае нельзя”.

По сетям блогеры впали в тяжелое недоумение – что такое она говорит? Как такое может быть? Ведь это непривитых, наоборот, пропаганда весь год обвиняет в том, что они “опасны для окружающих”, и поэтому требует от них “срочно привиться”! А тут что же – всё наоборот?!

Меж тем те, кто читал мои посты про “болезнь Марека” и вчерашний про “самую страшную версию роста смертности” с неменьшим удивлением увидят в словах Романовой созвучие с тем, о чем я предупреждал еще в июле с.г.! Вот цитата из поста про “болезнь Марека”:

“…ситуация обернется зеркально по отношению к сегодняшней: появление вакцинированных рядом с невакцинированными будет реально СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО для последних; они действительно, без шуток будут способны убивать невакцинированных (нас) одним своим дыханием. Смертность от 60 до 100% – каково?!”

Как вам такое пророчество? Скажу так: оно начало сбываться намного раньше, чем я предполагал.

Но интересно, что Романова это сказала. Проговорилась? Откуда тупой чиновнице из Хакасии знать про “болезнь Марека”?? Может, просто случайно сболтнула, сама не понимая, что говорит?

Или еще худший вариант: чиновники, тот же Роспотребнадзор, знают гораздо больше , чем говорят. Они знают о “болезни Марека”, они, стало быть, прекрасно отдают себе отчет, куда они гонят человеческое стадо и какой страшной опасности его подвергают. Другими словами – они СОЗНАТЕЛЬНО хотят подсадить всё стадо на перманентное вакцинирование НАВСЕГДА.

Даже не знаю, что сказать.