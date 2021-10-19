Мнение: О «пикантной» ситуации с Рамзаном Кадыровым



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Нужно отдать ему должное, нынешний лидер Чечни, раскаявшийся боевик Первой чеченской войны Рамзан Кадыров не так уж и часто оказывается в «пикантных» ситуациях и «гремит» на всю Россию. Или его PR-служба совместно с Кремлём ухитряется ловко и вовремя замазывать неприятные инциденты.

Но не в этот раз.

Ибо скандал, к которому оказался причастен Герой России КъадиргӀеран Ахьмад-Хьаьжин Рамзан, вышел мало того, что громким, так ещё и задел элиту российских силовиков. А начиналось всё мирно и даже рутинно…

Несколько дней назад на полигоне учебного центра «Тамбукан» (Ставропольский край) бойцы спецназа Росгвардии проходили испытания на получение крапового берета. В профессиональной среде данный «головной убор» – высшая форма отличия наиболее подготовленных спецназовцев. Он не даёт дополнительных льгот, но является предметом гордости для владельца и символом бойцов «Витязя». И присваивается всегда по результатам сложных квалификационных испытаний, куда входят марш-бросок на 10 км в полной боевой экипировке и с оружием, а по завершении оного – несколько рукопашных поединков. Понятно, что их исход в немалой степени зависит от того, в какой кондиции бойцы подойдут к финальному бою.

Традиция складывалась годами и регламентирована до мелочей. Но в этот раз появились некоторые «нюансы». Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц сообщил, что во время марш-броска некоторые кандидаты из Чечни жульничали: часть дистанции они проделали на машинах «друзей». По словам журналиста, остальные спецназовцы возмутились происходящим, словесная перепалка разгорячённых мужчин быстро переросла в несанкционированную «рукопашку». Иными словами, вспыхнула массовая драка, причём в конфликт был вынужден вмешаться лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк.

Нескольких человек в итоге сняли с дистанции. Однако затем им якобы всё равно вручили краповые береты (некоторые источники факт вручения беретов опровергают). Так вот, среди таких сжульничавших оказался… Абдул-Керим Кадыров, племянник Рамзана Кадырова, возглавляющий Учебно-тренировочный Центр СОБР «Терек» чеченского управления Росгвардии. Он был снят с испытаний ещё до того, как скандал на полигоне вылился на страницы СМИ. Об этом сообщил другой журналист, Семён Пегов.

Причём ходят разговоры, что непосредственно на полигоне Абдул-Керим вожделенный берет всё-таки получил, что и стало причиной скандала. И лишь вследствие информационного шума, после вмешательства старшего родственника, пикантная ситуация была отыграна назад. В итоге береты всё же получили семеро чеченцев.

Куда ни кинь, ситуация для Рамзана Кадырова «пикантная». С одной стороны, проявилось особое отношение российских «силовиков» к его родственнику. С другой, само то, что кандидатов из Чечни подвозили на джипах – потом пошла гулять неуклюжая отмазка, мол, «автомобилях подвозили только болельщиков и бойцов, уже сошедших с дистанции» – говорит об уровне физподготовки бывших неукротимых берсерков. А ведь на состязание отбирали лучших из лучших (ну и ещё по родственному принципу)

Получается, чеченец уже не тот?

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