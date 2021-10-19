Мнение: Конференция по военному гиперзвуковому оружию

Интересные заметки научного сотрудника CSIS Масао Дальгрена https://twitter.com/masao_dahlgren о конференции посвященной военному гиперзвуковому оружию.

1. Отмечаются усилия Китая по созданию постоянной способности держать под угрозой материковую часть потенциального врага (то есть США).

2. У США вызывает озабоченность "смешение" ядерных и неядерных систем в китайской программе военного гиперзвукового оружия.

3. По мнению Ларри Вортцеля Китай начал активно строить шахтные ракетные установки (имеются ввиду выявленные в 2020-2021 году новые "ракетные поля") ввиду проблем с обслуживанием мобильных комплексов МБР.

4. С точки зрения STRATCOM "Ядерный порог США высок", что позволяет противникам США действовать ниже этой планки, а гиперзвуковое оружие (без ядерных боеголовок) позволяет держать стратегические цели под угрозой не преодолевая ядерный порог. Таким образом речь идет о быстром глобальном неядерном ударе.

5. Гиперзвуковое оружие уже 17 лет является приоритетом STRATCOM. Тем не менее, отмечается малое количество платформ для размещения таких систем. Ракеты без возможности их массированного применения никого не испугают.

6. Гиперзвуковые крылатые ракеты более доступны чем гиперзвуковые планирующие аппараты в ценовом диапазоне от 2 до 4 млн. долларов за штуку, что все еще сильно дороже обычных дозвуковых крылатых ракет.

7. Британия и Австралия активно участвуют в этих разработках. К решению фундаментальных вопросов подключают их университеты. Также идет поиск союзников для дальнейших исследований.

8. Мнение о том, что гиперзвук всегда будет слишком дорогим ошибочно. Гиперзвук в любом случае необходим для решения поставленых задач, а усилия по совершенствованию архитектуры таких систем и переход к модульному характеру их сборки, приведет к существенному снижению их стоимости.



Ответственные лица по направлениям фундаментальной науки.



Результаты испытаний геометрии передней кромки и вогнутых поверхностей на скорости в 5-7 махов. Проводились в Швеции в июне 2021 года.



Моделирование разрушения волокон при различных температурах.



Основные проблемы возникающие при моделировании гиперзвуковых систем.



Потенциальная дорожная карта JHTO развития гиперзвуковых вооружений в 20-х годах XXI века.



Доктор Джулиан Бусси из JHTO – "Мы сосредоточимся на ясном пути и намерении превратить эту науку и технологии в системы вооружения".



Проект радара с увеличенной дальностью и частотой дискретизации.



Трудности создания гиперзвуковых ракет. Из презентации корпорации Raytheon.



"У нас есть много истребителей 4-го поколения, которые не будут участвовать в боевых действиях в первый день войны, но если мы оснастим их гиперзвуковым оружием, у нас будет намного больше ударных возможностей".

У него же чуть ранее.

Проект установки "Тайфун", прототип которой должен быть поставлен в 2023-м году.

Комплекс представляет собой 4 пусковых установки по 4 ракеты в каждом. Используются ракеты "Томагавк CM" и "SM-6 1B". В перспективе, могут использовать гиперзвуковые ракеты. Акцент на текущем этапе делается на создание мультидоменного комплекса с эффективными ракетами средней дальности.

PS. Кстати. О недавнем испытании https://colonelcassad.livejournal.com/7142714.html китайской гиперзвуковой ракеты.

Китайцы заявили https://lenta.ru/news/2021/10/18/china_mid/, что они испытывали многоразовый космический корабль. В этом аспекте более понятна заявленная дальность полета.

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