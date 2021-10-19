 

Компания Vivo представила новые смартфоны S10e

19.10.2021, 5:06, Новости дня
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Селфи-камера на 32 Мп, а также экран с диагональю 6,4 дюйма, на котором обеспечивается качественное изображение, соответствующее FHD +. Это только первые приятные впечатления от новой модели смартфона S10e, официально представленной инженерами компании Vivo.

Также китайский производитель сообщил о том, что конструкция нового гаджета основана на использовании процессора Dimensity 900. В устройстве 8 Гб оперативной памяти. Основной же накопитель предлагается в двух вариантах: 128 и 256 Гб.

Аккумулятор обладает емкостью 4000 мАч. К нему прилагается быстрое зарядное устройство мощностью 44 Вт. А основная камера состоит из трех датчиков. Главный ведет съемку с разрешением 64 Мп.



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