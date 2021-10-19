 

Huawei разделил надвое цену на телевизор Smart Screen SE 55

19.10.2021, 5:06, Новости дня
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Теперь за телевизор Smart Screen SE 55 на территории КНР придется заплатить всего-то 265 американских долларов. А в самом начале продаж его реализовывали по 515 «зеленых». Однако производитель, китайская компания Huawei, снизила цену примерно вдвое.

Кстати, сам телевизор вовсе не плох, говорят эксперты. На экране картинка отображается в формате 4К. При этом охват цветового диапазона здесь составляет 98%. Также производитель обеспечит здесь работу функции Honghu, улучшающей качество изображения.

Аппарат обеспечен стереодинамиками. Также в умном устройстве 2 Гб оперативной и 16 Гб основной памяти. Телевизор поддерживает беспроводную связь в стандартах Wi-Fi и NFC. Управление осуществляется при помощи операционной системы HarmonyOS.



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