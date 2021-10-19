Главред – американские дипломаты «перевернули» флаг Украины

Миссия США при ОБСЕ заявила, что Крым является частью Украины, при этом перепутала цвета её флага. Как передаёт «Главред», дипломаты в Twitter раскрасили полуостров вместо сине-жёлтого цвета в жёлто-синий, то есть государственный флаг Украины по ошибке перевернули.



Twitter

Американские дипломаты опубликовали заявление в поддержку Украины, при этом они по ошибке «перевернули» украинский государственный флаг вверх ногами. Как пишет «Главред», казус произошёл в ответ на остановку работы миссии ОБСЕ в Донбассе. У себя в Twitter дипломаты указали, что именно РФ не позволяет независимым наблюдателям выполнять свои дипломатические функции.

«Мы не требуем расширения полномочий СММ. Мы призываем Россию позволить миссии выполнять свой мандат. Этот мандат позволяет СММ патрулировать всю территорию Украины, в том числе оккупированный Россией Крым*. Потому что Крым — это Украина», — говорится в сообщении американского государственного органа.

Как отмечает издание, к сообщению прикреплено видео с изображением «аннексированного Россией полуострова Крым», однако вместо сине-жёлтого цвета изображение жёлто-синее, то есть государственный флаг Украины по ошибке перевернули.

* Крым вошёл в состав РФ после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



