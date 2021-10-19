Россия предложила НАТО взаимное снижение военной активности на границе со странами альянса

Москва предлагает НАТО договориться о мерах деэскалации, в частности о взаимном снижении военной активности вдоль границ РФ и стран альянса, сообщил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации, зампостпреда РФ при отделении ООН и других международных организаций в Женеве Андрей Белоусов.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день востребованы «шаги по улучшению обстановки, а также фокус на добросовестное выполнение существующих договоренностей, включая Венский документ», передает РИА «Новости».

«Полезны дополнительные добровольные меры транспарентности. Предлагаем договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границы РФ и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности», – сказал Белоусов.

Россия с 1 ноября приостанавливает работу постоянного представительства при НАТО, в том числе деятельность главного военного представителя, также прекращает работу информбюро альянса в Москве, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. Для контактов с Москвой НАТО теперь следует обращаться к послу РФ в Бельгии.

Ранее стало известно о решении НАТО сократить состав постпредства РФ при альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. Восемь дипломатов лишаются аккредитации с формулировкой за «враждебную деятельность РФ в последние годы». Еще две позиции будут сокращены.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение НАТО о высылке российских дипломатов и обвинения во «враждебной деятельности» полностью подрывают перспективы нормализации отношений и возобновления диалога. Он добавил, что Россия сформулирует и реализует ответные меры в отношении НАТО в ответ на действия по сокращению численности российской миссии при альянсе.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылка дипломатов из Брюсселя связана не с конкретными событиями, а в целом с деятельностью РФ и разведывательной информацией альянса.

В МИД заявили, что настоящая цель НАТО – использование «российской угрозы» в виде жупела после завершения афганской эпопеи. Там также пообещали ответить альянсу.

В случае, если НАТО увеличит численность российских представителей в Брюсселе до оптимального, РФ может возобновить работу военной миссии НАТО в Москве и своего представительства при альянсе, сообщил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.