Азербайджан обсудил с НАТО перспективы сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина обсудили в Баку послевоенную ситуацию в регионе и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«В ходе встречи министр Байрамов с удовлетворением отметил сотрудничество с НАТО в ряде сфер, подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером альянса», – приводит сообщение внешнеполитического ведомства республики ТАСС.

Азербайджанский министр также проинформировал спецпредставителя НАТО о ситуации в регионе, добавив, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном «на основе принципов международного права».

Коломина, в свою очередь, назвал свой визит в Баку крайне полезным с точки зрения получения подробной информации о сложившейся в регионе ситуации. Он также отметил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Кроме того, Коломина высоко оценил деятельность азербайджанских миротворцев в составе миссии в Афганистане совместно с турецкими силами в Афганистане, особенно в связи с эвакуацией мирного населения из аэропорта Кабула», – говорится в сообщении.

Накануне читатели британского портала Express обратили внимание на провокационные действия НАТО у границ России, призвав альянс прекратить «тыкать палкой в медведя».

В прошлый четверг произошло обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего. В Ереване в свою очередь обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения. В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта. Азербайджан отверг обвинения в причастности к перестрелке в Карабахе. Днем позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности Еревана завершить передачу Азербайджану карт минных полей в Карабахе. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война».

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.