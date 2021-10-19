 

Азербайджан обсудил с НАТО перспективы сотрудничества

19.10.2021, 4:46, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе и Центральной Азии Хавьер Коломина обсудили в Баку послевоенную ситуацию в регионе и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

«В ходе встречи министр Байрамов с удовлетворением отметил сотрудничество с НАТО в ряде сфер, подчеркнув, что Азербайджан является надежным партнером альянса», – приводит сообщение внешнеполитического ведомства республики ТАСС.

Азербайджанский министр также проинформировал спецпредставителя НАТО о ситуации в регионе, добавив, что Баку готов к нормализации отношений с Ереваном «на основе принципов международного права».

Коломина, в свою очередь, назвал свой визит в Баку крайне полезным с точки зрения получения подробной информации о сложившейся в регионе ситуации. Он также отметил, что НАТО поддерживает нормализацию отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Кроме того, Коломина высоко оценил деятельность азербайджанских миротворцев в составе миссии в Афганистане совместно с турецкими силами в Афганистане, особенно в связи с эвакуацией мирного населения из аэропорта Кабула», – говорится в сообщении.

Накануне читатели британского портала Express обратили внимание на провокационные действия НАТО у границ России, призвав альянс прекратить «тыкать палкой в медведя».

В прошлый четверг произошло обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Азербайджан обвинил армянского снайпера в убийстве военнослужащего. В Ереване в свою очередь обвинили Баку в обстреле, в результате которого шестеро военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) получили ранения. В НКР призвали Баку прекратить дестабилизацию в зоне конфликта. Азербайджан отверг обвинения в причастности к перестрелке в Карабахе. Днем позже премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о готовности Еревана завершить передачу Азербайджану карт минных полей в Карабахе. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха крылатой фразой: «Плохой мир лучше, чем хорошая война».

Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. РФ выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона передала Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остался и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.02 / Суд отпустил ветерана Фортуну под домашний арест

04.02 / “Заставляют лить грязь на Украину”. В ООС прокомментировали видео боевиков “ДНР” с пленным украинским военным

07.08 / CNN – спецслужбы США изучают пакет генетических данных из Ухани — чтобы понять, откуда взялся коронавирус

13.03 / Губерниев заявил о кризисе биатлона в России

27.09 / Конфликт в Нагорном Карабахе. Прокуратура Азербайджана сообщила об убитых и раненых среди мирных жителей

06.10 / В ЕС заявили о ключевой роли Украины в транзите российского газа

12.07 / На УДК ВМС США в Сан-Диего произошел пожар

08.07 / Обстрел со стороны боевиков мог стать причиной лесного пожара в Луганской области, заявили в Нацполиции

15.09 / NYT – «ничто не может заменить» — на Генассамблее ООН выступят более 80 глав государств

20.01 / Жмак: Повышая тарифы, “Укрзалізниця теряет грузопоток, а соответственно – меньше зарабатывает

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика