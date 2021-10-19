 

Не пошел по стопам родителей: как живет красавец-сын Татьяны Лютаевой, о котором ничего не слышно

19.10.2021, 4:20, Разное
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На днях в столичном Доме кино состоялась премьера фильма “Камень, ножницы, бумага”, который срежиссировала звезда “Гардемаринов” Татьяны Лютаевой. Артистка не только сама снялась в картине, но и привлекла в проект всю свою семью. В фильме сыграла и 31-летняя дочь Лютаевой, Агния Дитковските, и 19-летний сын, Доминик Раманаускас, для которого роль стала дебютной. На премьеру Лютаева пришла вместе с наследником – взрослый Доминик привлек к себе много внимания.

В отличие от дочери Лютаевой, Агнии Дитковските, которая активно развивает актерскую карьеру и ведет популярный инстаграм-аккаунт, о сыне звезды поклонники знают очень мало. Наследник Татьяны Лютаевой и режиссера Рокаса Раманаускаса, несмотря на чужие ожидания, так и не связал свою жизнь с творчеством.

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Публикация от Доминик Раманаускас (@domramanauskas)

Доминик окончил школу экстерном и уже в 16 лет поступил в МГУ на факультет управления и инноваций. После получения диплома Раманаускас подумывал продолжить обучение, однако всерьез решил заняться бизнесом. Так сын звезды открыл кафе Mates вместе с товарищами.

Личная жизнь Доминика, который держится в стороне от шоу-бизнеса, остается загадкой. Однако, как передает “Комсомольская правда”, на премьеру молодой человек пришел в компании матери и загадочной брюнетки.



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