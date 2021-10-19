Опубликованы характеристики новой линейки телевизоров Redmi Smart TV X 2022

Компания Redmi начала сообщать данные о новой линейке телевизоров Smart TV X 2022 года. Информация стала появляться в сети накануне официальной презентации данных устройств.

Как стало известно, производитель представит не менее трех разных версий, которые будут отличаться между собой размером экранов. Таким образом, на рынок выйдут телевизоры с панелями на 50, 55 и 60 дюймов. Однако все они будут обеспечивать частоты смены кадров 120 Гц.

Кроме того, телевизоры обеспечат высокое качество изображения в формате 4К. Это 3840 на 2160 пикселей, говорят эксперты. Также здесь будет применена технология MEMC, которая не допускает размытых изображения во время демонстрации динамических сцен.