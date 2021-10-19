 

Цены на защищенный смартфон Oukitel WP17 решили снизить

19.10.2021, 4:12, Новости дня
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Напомним, что несколько дней назад компания Oukitel вывела на рынок защищенную модель смартфона WP17. Оказывается, в ближайшие пять дней его можно приобрести у официального продавца всего-то за 200 американских долларов.

Цены, разумеется, снижены в рамках первоначальной распродажи. Заказы можно делать на Aliexpress.

Характерной особенностью данного смартфона является увеличенный до 6,76 дюйма экран. Изображение на нем демонстрируется с разрешением 2400 на 1080 пикселей. В аппарате встроена камера ночного видения, которая может просматривать местность на расстоянии до 20 метров. Процессор MediaTek Helio G95 обеспечивает 8 Гб оперативной памяти. В накопителе – 128 Гб. Емкость аккумулятора составляет 8300 мАч.



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