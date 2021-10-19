 

Euronews – COVID-19 ставит новые антирекорды в Европе

19.10.2021, 3:58, Новости дня
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В Великобритании число заразившихся коронавирусной инфекцией за сутки превысило 45 тысяч человек. Новый антирекорд зафиксирован и в РФ — более 34 тысяч новых случаев. Минздрав РФ призвал врачей-пенсионеров вернуться к работе, чтобы помочь коллегам, передаёт Euronews. Тем временем в Италии продолжаются акции протеста против санитарных пропусков.

В Великобритании очередной антирекорд по заболеваемости коронавирусом: там каждый день фиксируются самые высокие цифры за три месяца. Так, в последние сутки санитарные власти сообщили о 45 тысячах новых случаев и 57 летальных исходах.

Специалисты отмечают: наибольший процент положительных тестов выявляется среди подростков. В стране стартует вакцинация юных британцев в возрасте от 12 до 15 лет.

Антиреркоды по заболеваемости бьёт и Россия: в стране отмечены свыше 34 тысяч новых случаев и без малого тысяча летальных исходов. На пике очередной волны Минздрав попросил врачей-пенсионеров вернуться к работе.

В Румынии власти пытаются сдержать очередную волну, ужесточая индивидуальную ответственность граждан: в Бухаресте в общественные места нужен санитарный пропуск. На сегодня в румынской столице выявляются 16 новых случаев на каждую тысячу жителей. Всего в Румынии вакцинированы лишь 27 процентов населения.

А в Италии продолжаются акции протеста против распространения санитарных пропусков — они теперь обязательны для доступа на все рабочие места. В выходные порядка 300 человек заблокировали вход в порт Генуи на северо-западе страны, сотни людей собрались в порту Триеста. Всего в Италии вакцинацию не прошли около 5 миллионов работников. Их не увольняют, но и не оплачивают им простой.

Дата выхода в эфир 18 октября 2021 года. 



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