 

Видео: РФ разрывает отношения с НАТО

19.10.2021, 3:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссия приостанавливает работу своего представительства при НАТО в Брюсселе и информбюро альянса в Москве, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Столь резкий шаг стал ответом на откровенное хамство секретариата альянса, который решил «ополовинить» российское представительство. Теперь оно закроется вовсе. Кому от этого будет хуже?

Теги: 

США
,
НАТО
,
Евросоюз
,
Россия и НАТО
,
Дмитрий Бавырин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.12 / “Вы никогда ее не увидите”. Билли Айлиш рассказала о своей татуировке

22.04 / В Украину 23 апреля доставят партию вакцины AstraZeneca – Степанов

30.09 / Алиев выдвинул условие для прекращения боев в Карабахе

13.08 / Минкультуры предложило разрешить музеям проводить экскурсии для групп до 20 человек

16.09 / Компания LG официально представила новый смартфон Wing с двумя экранами

17.07 / Общество: Оскорбленный Навальным ветеран стал партизаном в 15 лет

04.10 / Ряд стран отреагировали на публикацию «досье Пандоры»

04.04 / В Ливию доставили первую партию «Спутника V»

26.09 / МЧС предупредило об угрозе пожара на трех хуторах в Ростовской области

26.03 / В США выразили надежду на действия Анкары по «решению проблемы С-400»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика