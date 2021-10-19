Видео: РФ разрывает отношения с НАТО

Россия приостанавливает работу своего представительства при НАТО в Брюсселе и информбюро альянса в Москве, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Столь резкий шаг стал ответом на откровенное хамство секретариата альянса, который решил «ополовинить» российское представительство. Теперь оно закроется вовсе. Кому от этого будет хуже?

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Дмитрий Бавырин