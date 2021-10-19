 

Эрдоган выступил против сложившегося после Второй мировой миропорпядка

19.10.2021, 3:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент Турции Тайип Эрдоган считает, что судьба мира не должна быть оставлена на милость «горстке стран» – победителей во Второй мировой войне.

«Судьба человечества не может и не должна быть оставлена на милость горстке стран-победителей во Второй мировой войне. В то время как мир меняется, и дипломатия, торговля, международные отношения претерпевают радикальные преобразования, немыслимо, чтобы архитектура глобальной безопасности оставалась прежней. Не прислушиваться к требованиям перемен означает настойчиво пытаться сохранить статус-кво, сложившийся после Второй мировой войны», – сказал Эрдоган, выступая в парламенте Анголы в ходе визита в эту страну, передает РИА «Новости».

Ранее Эрдоган призывал реформировать Совбез ООН, включив туда новые страны, кроме того, он высказывался о правах Турции на Крым.

Органиация Объединенных Наций (ООН) – международная организация государств, созданная в целях поддержания и укрепления международного мира, безопасности, развития сотрудничества между странами. ООН была создана после Второй мировой войны странами-победителями. 

Совет Безопасности ООН – постоянно действующий орган ООН, в который на постоянной основе вошли страны-победительницы – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия, как преемница СССР, и на который, в соответствии со статьей 24 Устава ООН, возложена главная ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Относится к числу шести «главных органов» ООН.



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