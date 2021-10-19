 

Латвии понадобились кредиты для поддержки экономики во время локдауна

19.10.2021, 3:52, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинДля выполнения решения Совета по кризисному управлению Латвии о введении локдауна республике придется занимать деньги с целью стимулирования закрытых секторов экономики, сообщил премьер-министр страны Кришьянис Кариньш.

«Это одна из величайших трагедий в нашей стране, потому что теперь обществу не только придется терпеть четыре недели, чтобы спасти систему здравоохранения, потому что остается так много непривитых людей, но и Латвии придется занимать деньги, чтобы вкладывать их в ту часть экономики, которая вынужденно остановится», – приводит слова премьер-министра республики ТАСС.

По словам главы правительства, у Латвии уже есть опыт решения таких вопросов, а это значит, что все предыдущие механизмы будут вновь задействованы. Конкретное финансирование, которое потребуется для этого, еще не обсуждалось. Подсчеты ожидаются со стороны министерств финансов и экономики республики.

Накануне Совет по кризисному управлению Латвии принял решение ввести в республике на четыре недели жесткий локдаун для ограничения распространения коронавируса. Локдаун будет действовать с 21 октября до 15 ноября, в его рамках планируется также комендантский час с 20.00 до 05.00. Решение о локдауне еще предстоит утвердить правительству страны.

В понедельник Латвия вышла на первое место в мире по числу подтвержденных случаев вызываемого коронавирусом заболевания (COVID-19). Число новых случаев инфицирования коронавирусом на прошлой неделе увеличилось на 48,8%, госпитализированных больных – на 56%, тяжелых пациентов – на 62,8%.



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