 

Саакашвили может быть госпитализирован после медицинского консилиума

19.10.2021, 2:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинКонсилиум врачей осмотрит в Руставской тюрьме арестованного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, если его состояние из-за голодовки будет оценено как критическое, он будет госпитализирован в тбилисскую клинику, сообщила телекомпания «Пирвели».

«Консилиум врачей, группа из шести человек, которая была создана по указу главы минздрава на основании просьбы личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе, посетит Саакашвили во вторник. Он придерживается голодовки уже 18-й день. Не исключено, что третьего президента Грузии перевезут в клинику «Вивамед» в Тбилиси, если его состояние будет оценено как критическое»,  – сообщила телекомпания, передает РИА «Новости».

Клиника «Вивамед» – это медицинский центр, куда переводят заключенных в случае ухудшения их состояния здоровья.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе сообщил, что политику трудно передвигаться и разговаривать из-за длительной голодовки, которую он категорически не собирается прекращать.

Ранее депутат Рады и девушка Саакавшили Елизавета Ясько заявила, что Михаил Саакавшили должен быть госпитализирован.

Кроме того, 10 октября состояние здоровья экс-президента Грузии Михаила Саакашвили было удовлетворительным, жизненные показатели политика в норме.

Бывший президент Грузии был задержан 1 октября. Сейчас политик находится в Руставской тюрьме вблизи города Тбилиси. Он проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам.



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