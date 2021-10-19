 

В Израиле задумались об открытии въезда в страну для привитых «Спутником V»

19.10.2021, 2:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинНа утверждение премьер-министра Израиля в среду будет представлен пилотный проект, в соответствии с которым предлагается разрешить привитым российской вакциной «Спутник V» въезжать в страну, проект, скорее всего, будет утвержден, сообщил источник в правительственных кругах.

 «С 1 ноября планируется пускать всех вакцинированных прививками, признанными ВОЗ. «Спутник V» туда не входит, но благодаря действиям министра туризма и после последних встреч было принято решение пока в качестве пилотного проекта (пускать туристов, вакцинированных «Спутником V»). Это решение еще должно пройти утверждение, оно будет показано в среду премьер-министру; 99,9%, что его утвердят», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Он добавил, что по прибытии в Израиль будет необходимо сделать ПЦР-тест и серологический тест.

«Обычно даже (получение результата) теста на серологию занимает не более 48 часов. Туристы будут на карантине, пока не получат результаты анализов», – сказал источник.

Границы Израиля для иностранных туристов закрыты с марта 2020 года.

Россия и Израиль начали обсуждать взаимное признание сертификатов о вакцинации от коронавируса в марте.



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