 

Минфин США признал снижение эффективности американских санкций

19.10.2021, 2:58, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЦифровые валюты, альтернативные платежные платформы и новые способы скрывать трансграничные переводы потенциально снижают эффективность американских санкций, говорится в докладе Минфина США.

Ведомство рекомендует администрации президента США Джо Байдена при принятии решений о введении новых рестрикций руководствоваться тем, «содействует ли это достижению четких политических целей в рамках более широкой стратегии». Кроме того, в Минфине США отмечают, что американской администрации нужно оценивать, являются ли санкции «верным инструментом в данных обстоятельствах», учитывать «политические и экономические последствия», передает ТАСС.

Автор доклада, за подготовку которого отвечал заместитель министра финансов США Адевале Адейемо, считает, что для повышения эффективности применения американских санкций США следует вводить их одновременно с союзниками и партнерами. «Санкции являются принципиально важным инструментом для защиты наших национальных интересов, – подчеркнул он. – Обзор санкций показал, что этот мощный инструмент по-прежнему позволяет достигать результатов, но также сталкивается с новыми вызовами».

В докладе отмечается, что «технологические инновации, такие как цифровые валюты, альтернативные платежные платформы и новые способы скрывать трансграничные переводы потенциально снижают эффективность американских санкций». «Эти технологии дают злоумышленникам возможность хранить и переводить средства за пределами традиционной финансовой системы, основанной на применении доллара, – полагают в Минюсте США. – Они также дают дополнительные возможности нашим противникам, которые пытаются создать новые финансовые и платежные системы, предназначенные для сокращения роли доллара в мире. Мы осознаем риски, которые связаны с этим, и то, что эти цифровые активы без контроля могут снизить эффективность наших санкций».

В прошлую среду президент РФ Владимир Путин раскритиковал использование доллара как санкционного инструмента, подчеркнув, что США совершают очень большую ошибку. Он также отметил, что санкции в отношении государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны стимулировать страны к укреплению сотрудничества и переходу на национальные валюты во взаимных расчетах.

Путин также ответил на вопрос о возможности расчетов за энергоресурсы в криптовалюте. В сентября ЦБ назвал сроки начала тестирования цифрового рубля. В конце июня Центробанк сформировал пилотную группу из 12 банков для тестирования платформы цифрового рубля. В том же месяце глава Центрального банка Эльвира Набиуллина назвала цифровой рубль будущим финансовой системы России. В апреле ЦБ раскрыл сроки тестирования прототипа цифрового рубля, появление которого регулятор анонсировал 13 октября 2020 года. Также в ЦБ объясняли отличие цифрового рубля от криптовалюты.



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