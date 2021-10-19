“Другого выхода нет”. Зеленский выступил против локдауна и заявил о безальтернативности вакцинации

“На этом перепутье есть два пути: вакцинация и локдаун. Вот и все. Мы каждый день находимся перед этим вызовом и перед этим выбором. Я максимально против локдауна – из-за экономики. Потому что нет локдауна – мы растем. Растет ВВП, Бюджет. Идет наполнение бюджета, растет экономика. Локдауна я не хочу совсем. Поэтому у людей [один] выбор – вакцинация, другого нет”, – сказал он.

Зеленский обратил внимание на необходимость проведения информационной кампании о вакцинации.

“Президент должен постоянно говорить о вакцинации и сам вакцинироваться. Каждый государственный деятель должен это делать, каждый министр, премьер-министр, спикер [Верховной Рады]. Кстати, новый [спикер парламента Руслан Стефанчук] вакцинируется, провакцинирован. Все чиновники должны своим примером показывать, что нужно вакцинироваться. Вся Верховная Рада и все СМИ. Все медиа должны работать на то, что людям надо вакцинироваться. На каналах любой блок рекламы должен начинаться и заканчиваться тем, что надо вакцинироваться. Другого выхода нет в мире и не будет”, – подчеркнул он, пообещав, что власти Украины будут “как можно дольше” оттягивать введение локдауна.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,6 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 60,8 тыс. пациентов.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную” зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

С 15 октября в “красной” зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в “красную” зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. Ограничения “красной” зоны не будут действовать, если 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) заведений и мероприятий будут полностью вакцинированы от коронавируса и будут иметь “зеленый” COVID-сертификат.

Также с 21 октября вступят в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19.

После попадания в “красную” карантинную зону в Одессе и Днепре выстроились длинные очереди в центрах вакцинации.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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