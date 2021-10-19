ЛIГА.net – «я гражданин Украины» — Медведчук отверг идею Зеленского о своём обмене

Украинский оппозиционер Виктор Медведчук отверг идею президента Владимира Зеленского о том, чтобы договориться с Россией о его обмене на кого-то из задержанных украинцев. Как пишет «ЛIГА.net», оппозиционер, которого украинские власти обвиняют в госизмене, заявил, что у него не было и нет никакого другого гражданства, кроме украинского, а сам Зеленский нарушил принцип презумпции невиновности.



Reuters

Подозреваемый в госизмене депутат Рады Виктор Медведчук заявил, что имеет лишь украинское гражданство, поэтому его не интересует идея президента Владимира Зеленского о его обмене и отправке в Россию. Как пишет «ЛIГА.net», об этом говорится в заявлении политика на сайте партии «Оппозиционная платформа — за жизнь».

«У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я — житель Украины и буду им», — заявил Медведчук.

Он считает, что на него оказывается незаконное давление, дело против него сфальсифицировано, а сам Зеленский в своём заявлении нарушил принцип презумпции невиновности.

«Считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», — подытожил он.